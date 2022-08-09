Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Максим Галкин приехал в Эстонию, чтобы дать концерт для местной публики. Рано утром юморист прогулялся по центру столицы и поделился кадрами в своих соцсетях. Однако осмотр достопримечательностей пошел не по плану – в этот момент на него буквально напала с разговорами гражданка России, передает "Телепрограмма".
На кадрах Галкин показывает подписчикам центр Таллина ранним утром, улыбаясь в камеру. В какой-то момент он услышал удивленное "Ой" в стороне и немного перепугался. К нему подошла проходящая мимо женщина, поздоровалась – артист ответил тем же с улыбкой.
"Извините, пожалуйста, я обычно так не подхожу!", – начала она одолевать разговором, еле сдерживая нахлынувшие эмоции.
Максим Галкин продолжал вести себя доброжелательно, не прекращая снимать видео.
Женщина продолжила рассказывать ему, что видела артиста только по телевизору, начав говорить о своей жизни – оказалось, что поклонница является гражданкой России, но в последнее время живет в Швеции. В ответ юморист передал привет стране. Дальнейшее содержание беседы он показывать подписчикам не стал.
Американцы стараются изо всех сил затянуть конфликт
Комментаторы заявили, что порядком устали читать про "злых русских"