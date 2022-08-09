На Галкина напали в центре Таллина

На Галкина напали в центре Таллина
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщина стала приставать к снимающему видео артисту

Максим Галкин приехал в Эстонию, чтобы дать концерт для местной публики. Рано утром юморист прогулялся по центру столицы и поделился кадрами в своих соцсетях. Однако осмотр достопримечательностей пошел не по плану – в этот момент на него буквально напала с разговорами гражданка России, передает "Телепрограмма". 

На кадрах Галкин показывает подписчикам центр Таллина ранним утром, улыбаясь в камеру. В какой-то момент он услышал удивленное "Ой" в стороне и немного перепугался. К нему подошла проходящая мимо женщина, поздоровалась – артист ответил тем же с улыбкой. 

"Извините, пожалуйста, я обычно так не подхожу!", – начала она одолевать разговором, еле сдерживая нахлынувшие эмоции. 

Максим Галкин продолжал вести себя доброжелательно, не прекращая снимать видео.

Женщина продолжила рассказывать ему, что видела артиста только по телевизору, начав говорить о своей жизни – оказалось, что поклонница является гражданкой России, но в последнее время живет в Швеции. В ответ юморист передал привет стране. Дальнейшее содержание беседы он показывать подписчикам не стал. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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