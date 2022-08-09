Дана Борисова похвасталась выглянувшим из-под блузки соском

Дана Борисова похвасталась выглянувшим из-под блузки соском
Дана Борисова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая в восторге, что все могут рассмотреть ее грудь

Обычно неудачно подобранная одежда, которая случайно открывает публике очертания самых сокровенных частей тела, вызывает у выбравшего такой наряд человека смущение. Однако звезды размышляют несколько иначе. Например, известная российская телеведущая Дана Борисова призналась, что очень довольна, если ее соски торчат из-под одежды.

Звезда посвятила целый пост этому явлению. Борисова сделала подборку фотографий, на которых интимная часть ее груди видна в мельчайших подробностях. Дана порадовалась, что этот пикантный факт не остается незамеченным. Многие представители многомиллионной армии фанатов знаменитости постоянно обращают внимание на ее смелость в выборе одежды.

Борисова похвасталась, что идеальная форма груди позволяет ей обходиться без бюстгальтера. Борисова никогда не отличалась особой скромностью и с большим удовольствием продолжает эпатировать публику. Стоит отметить, что интернет-пользователи активно поддерживают свою любимицу в стремлении показать окружающим все свои прелести.

На выложенных кадрах соски знаменитости задорно выглядывают из-под обтягивающей одежды. Благодаря отсутствию комплексов все желающие могут в деталях рассмотреть звездную грудь телеведущей, которая только рада от такого внимания.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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