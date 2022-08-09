67-летнюю Хакамаду застукали за жаркими поцелуями с накаченным юношей

67-летнюю Хакамаду застукали за жаркими поцелуями с накаченным юношей
Ирина Хакамада. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Неожиданные перемены в личной жизни известной журналистки, а также общественного деятеля Ирины Хакамады произвели настоящий фурор в светской тусовке. 67-летняя знаменитость вышла в свет с молодым возлюбленным. Позже в социальных сетях и вовсе распространилась фотография, на которой очаровательный юноша нежно целует свою возрастную подругу.

Кем является юный избранник Хакамады, пока неизвестно. Также непонятно, какие конкретно отношения связывают известную журналистку с молодым человеком. Впрочем, пикантная фотография свидетельствует о том, что пара состоит в весьма близкой связи.

В социальных сетях активно обсуждают кадр, на котором высокий, статный молодой человек нежно целует Ирину Муцуовну в висок. Стоит отметить, что Хакамада явно прибывает в восторге и широко улыбается в объектив камеры.

Такие нежности убедили интернет-пользователей в том, что звезда наконец-то смогла утолить печаль и наладила свою личную жизнь. Впрочем, сама Ирина Муцуовна пока никак не прокомментировала интимные отношения с молодым человеком.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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