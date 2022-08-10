Знакомые рассказали правду о состоянии Малахова

Знакомые рассказали правду о состоянии Малахова
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Долгое время знаменитости приписывают тяжелую болезнь

Правозащитник Андрей Алешкин, который часто принимал участие в ток-шоу Андрея Малахова, высказался о состоянии знаменитости. В последнее время участились слухи, что у ведущего имеется тяжелая болезнь, из-за которой он якобы носит парики. В беседе с "Экспресс Газетой" он заявил, что не замечал у Малахова никаких признаков недуга при личной беседе.

Однако адвокат отметил, что ведущий "Прямого эфира" является настоящим профессионалом в своем деле. Не исключено, что Малахов просто старается не показывать недомогания на публике. 

Алешкин полагает, что передачи телеведущего нужно вернуть в сетку вещания, поскольку они рейтинговые и просветительские. После начала спецоперации телеканал "Россия 1" переформатировал эфир, отдав большее предпочтение политическим шоу. 

В последнее время Андрей Малахов поправился, из-за чего поговаривали, будто он находится на химиотерапии. Некоторое время назад он уехал за границу со своей супругой – тогда снова стали говорить, что у ведущего случился рецидив, ему требуется лечение. Однако его жена пояснила, что они решили отправиться вместе на отдых. 

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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