"На коленях для тебя": падчерица Урганта решила попозировать в образе развратницы

"На коленях для тебя": падчерица Урганта решила попозировать в образе развратницы
Эрика Кикнадзе. Фото: кадр youtube.com
И шокировала поклонников

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе, которая длительное время проживает в Соединенных Штатах, пытается добиться творческих успехов и развивает собственную карьеру. 21-летняя девушка пробует свои таланты в дизайне и часто идет на весьма смелые эксперименты.

В социальных сетях Эрика то и дело выкладывает эпатажные снимки – нередко весьма вызывающие из-за непристойного содержания.

И вот совсем недавно Эрика снялась в откровенной фотосессии с закосом под эротику. 21-летняя студентка опубликовала фото в короткой темно-красной юбке, дополнив свой сексуальный обрах туфлями на высоченных каблуках с темными чулками.

И подписала кадр следующим образом: "Я на коленях для тебя".

Напомним, Эрика – дочь супруги телеведущего Натальи Кикнадзе. Однако своим папой девушка считает самого Ивана, а не биологического отца Теймураза Куталию.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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