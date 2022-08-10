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Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе, которая длительное время проживает в Соединенных Штатах, пытается добиться творческих успехов и развивает собственную карьеру. 21-летняя девушка пробует свои таланты в дизайне и часто идет на весьма смелые эксперименты.
В социальных сетях Эрика то и дело выкладывает эпатажные снимки – нередко весьма вызывающие из-за непристойного содержания.
И вот совсем недавно Эрика снялась в откровенной фотосессии с закосом под эротику. 21-летняя студентка опубликовала фото в короткой темно-красной юбке, дополнив свой сексуальный обрах туфлями на высоченных каблуках с темными чулками.
И подписала кадр следующим образом: "Я на коленях для тебя".
Напомним, Эрика – дочь супруги телеведущего Натальи Кикнадзе. Однако своим папой девушка считает самого Ивана, а не биологического отца Теймураза Куталию.
На действующего президента ставку делать уже бессмысленно