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В прошлом году Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой, матерью его троих детей – после двадцати лет брака женщина решила подать на развод. После в СМИ появились слухи, что та устала от постоянных "сюрпризов" супруга – мол, постоянно ходит по сторонам.
Однак Лепс не отчаивается и пытается наладить отношения с бывшей женой – как пишет "Комсомолка", даже прекратил общаться с Юлией Барановской, которую за глаза считают виновницей краха брака Григория Викторовича с Анной. Но Шаплыкова будто и не собирается прощать мужа, хотя и поддерживает с ним связь ради детей. Лепс обеспечивает семью и оставил бывшей супруге трехэтажный дом в Московской области с квартирой в центре Москвы на 300 квадратов. А сам переселился в музыкальную студию в паре шагов от своего загородного дома.
Журналисты заметили, что за весну Григорий страшно похудел – сбросил примерно 15 килограммов. Но тут не столько стресс, сколько проснувшаяся воля: мужчина взял себя в руки и стал заниматься телом, устраивая километровые заплывы в бассейне.
А фотографы продолжают судачить о шрамах на голове артиста: мол, сделал пересадку волос в одной из зарубежных клиник.
Пластический хирург Алина Кибишева указала, что музыкант подтянул лицо, омолодив ткани и скорректировав веки. Недаром артист выглядит таким свежим.
В среднем на омолаживающие процедуры Григорий отдал порядка 500 тысяч рублей. На пересадку волос же потратил минимум 170 тыс.
На действующего президента ставку делать уже бессмысленно