Молодая жена Петросяна выставила напоказ упругие ягодицы

Молодая жена Петросяна выставила напоказ упругие ягодицы
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мамочка звездного наследника выглядит великолепно

Некоторое время назад светская тусовка и вся общественность активно обсуждали резкие перемены в личной жизни легендарного советского комика Евгения Петросяна. Пара долго скрывала отношения, однако со временем стала более откровенно говорить о своих чувствах. Недавно возлюбленная Петросяна Татьяна Брухунова ошарашила публику смелым кадром в купальнике.

Стоит отметить, что девушка достаточно консервативна и не стала щеголять перед всеми в мини-бикини. Для купания в лазурных водах возлюбленная Петросяна выбрала стильный закрытый купальник. Впрочем, это не помешало выгодно подчеркнуть достоинства фигуры красавицы.

Татьяна позирует в модном черном купальнике с синим цветочным принтом. Брухунова решила немного пококетничать и призналась, что пикантный кадр сделал ее любимый человек. Стоит отметить, что на снимке девушка действительно выглядит великолепно – упругие ягодицы и пышный бюст привели в восторг многочисленных подписчиков бывшей помощницы, а ныне любимой женщины Петросяна.

Напомним, некоторое время назад Татьяна подарила знаменитому супругу малыша, которого назвали в честь отца комика – Ваганом.

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