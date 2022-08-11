Обтянутый микро-трусами сочный зад Седоковой перевозбудил публику

Обтянутый микро-трусами сочный зад Седоковой перевозбудил публику
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Формам певицы позавидуют и бразильянки

Знаменитая российская певица Анна Седокова славится своей готовностью эпатировать публику максимально откровенным контентом. Красотка является счастливой обладательницей роскошных форм и постоянно демонстрирует их общественности. Стоит отметить, что поклонники очень благодарны Анне за ее смелость и отсутствие комплексов.

Очередной фурор в интернет-пространстве произвела фотография весьма эротического содержания. Седокова нарядилась в мини-бикини и запрыгнула на своего возлюбленного, латвийского баскетболиста Яниса Тимма.

Стоит отметить, что молодой человек явно в восторге от того, что ему в жены досталась такая смелая и сочная красотка. Мужчина с готовностью обнял свою возлюбленную за пикантную часть тела – пышные ягодицы. Кадр получился максимально откровенным, кажется, что уже в следующую секунду парочка готова придаться любовным утехам.

Многочисленные поклонники певицы засыпали ее восторженными комментариями и в очередной раз восхитились идеальными женственными формами своей любимицы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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