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В последнее время гражданам нашей страны приходится сталкиваться с весьма недружественным отношением со стороны некоторых иностранцев. Все громче звучат вопиющие заявления о том, что русских необходимо лишать ряда прав по национальному признаку. На любопытную процедуру, которую проводят в аэропорту Тбилиси, обратила внимание знаменитая российская журналистка Ксения Собчак.
"Блондинка в шоколаде" рассказала, что в грузинской воздушной гавани периодически проводят некую "фильтрацию хороших русских". Так, прибывших в эту страну россиян выборочно выдергивают из толпы и отводят в специальную комнату, где проводят беседу. По словам Собчак, такое собеседование устраивают не грузины, а носители английского языка.
Во время общения у человека выясняют, где он живет в России, что собирается делать в Грузии, кем работает и каким доходом располагает. Собчак предположила, что на основании этого социологического опроса принимается решение, пускать ли человека в страну.
По мнению журналистки, от столь навязчивого внимания к собственной персоне можно отмахнуться, однако в таком случае въезд в Грузию, по всей видимости, будет закрыт. Ксения призналась, что сама теряется в догадках, какую конкретно цель преследуют интервьюеры. В любом случае, такая тенденция выглядит подозрительно.
На действующего президента ставку делать уже бессмысленно