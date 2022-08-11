Странная процедура привлекла внимание светской львицы

В последнее время гражданам нашей страны приходится сталкиваться с весьма недружественным отношением со стороны некоторых иностранцев. Все громче звучат вопиющие заявления о том, что русских необходимо лишать ряда прав по национальному признаку. На любопытную процедуру, которую проводят в аэропорту Тбилиси, обратила внимание знаменитая российская журналистка Ксения Собчак.



"Блондинка в шоколаде" рассказала, что в грузинской воздушной гавани периодически проводят некую "фильтрацию хороших русских". Так, прибывших в эту страну россиян выборочно выдергивают из толпы и отводят в специальную комнату, где проводят беседу. По словам Собчак, такое собеседование устраивают не грузины, а носители английского языка.

Во время общения у человека выясняют, где он живет в России, что собирается делать в Грузии, кем работает и каким доходом располагает. Собчак предположила, что на основании этого социологического опроса принимается решение, пускать ли человека в страну.

По мнению журналистки, от столь навязчивого внимания к собственной персоне можно отмахнуться, однако в таком случае въезд в Грузию, по всей видимости, будет закрыт. Ксения призналась, что сама теряется в догадках, какую конкретно цель преследуют интервьюеры. В любом случае, такая тенденция выглядит подозрительно.