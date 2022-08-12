Растянутая промежность Волочковой шокировала публику: "Стыдно за вас"

Растянутая промежность Волочковой шокировала публику: "Стыдно за вас"
Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Балерина была вынуждена закрыть комментарии из-за критики

Анастасия Волочкова нарвалась на недовольство общественности из-за своей новой публикации в соцсетях. Знаменитость выставила фотографию своего шпагата в довольно целомудренном для себя ракурсе, но все равно вызвала шквал критики в свой адрес.

На снимке балерина показывает глубокий шпагат на спортивном тренажере. На ней надет цветной спортивный комплект из майки и штанов – все пикантные места закрыты одеждой. В глаза бросается только отсутствие нижнего белья. 

"Мой любимый тренажер", – подписала она публикацию.

Фото: соцсети

Однако в комментариях на нее мгновенно посыпался негатив. Подписчики стали писать различные колкости в адрес звезды. 

"Кормилицей вперед", "Как-то вульгарно, не кажется?", "Нет воспитанности, нет скромности и так далее. Извините, но мне даже стыдно за вас", – написала публика в комментариях.

За час фотография собрала порядка 40 комментариев, после чего знаменитость ограничила возможность оставлять записи под фото. 

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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