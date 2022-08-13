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Поведение знаменитой российской актрисы Марии Шукшиной у многих вызывает вопросы. Артистка часто выступает с радикальными заявлениями, чем привлекает к себе внимание общественности. На выходки знаменитости обратил внимание известный нарколог Алексей Казанцев. Специалист постарался объяснить "безумства" Шукшиной.
Стоит отметить, что коллеги по звездному цеху в последнее время позволяют себе достаточно жесткие высказывания в адрес Марии. Так, известный шоумен Оскар Кучера и вовсе заявил, что считает артистку "тронутой".
Впрочем, по мнению медицинского специалиста, говорить о подобных диагнозах оснований нет. Казанцев подчеркнул, что никаких признаков расстройства психики у Шукшиной не наблюдается. Нарколог отметил, что эмоциональные заявления Марии могут объясняться достаточно просто: "гормональными изменениями согласно возрасту".
"Впадает из крайности в крайность, черты характера с возрастом меняются", – поделился своим заключением опытный доктор.
При этом специалист добавил, что такое состояние артистки может принести немало дискомфорта окружающим.
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