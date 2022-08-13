Артистка показала себя с выгодного ракурса

Знаменитая российская актриса Анастасия Самбурская частенько эпатирует публику необычными выходками. Девушка является счастливой обладательницей великолепной фигуры, поэтому может позволить себе весьма откровенные кадры. На этот раз артистка поделилась со многомиллионной армией фанатов фотографией со спортивной тренировки.



Стоит отметить, что формы знаменитости наглядно демонстрируют ее любовь к спорту. Однако и в этом деле могут возникнуть трудности. Самбурская рассказала, что во время тренировки повредила спину, из-за чего занятие пришлось отменить. Печальный рассказ красотка сопроводила эпичной фотографией, на которой она лежит кверху задом.

Проблемы со спиной начались, когда Анастасия занималась на коврике. Из-за боли девушке пришлось лечь на пол. Стоит отметить, что Самбурская выбрала весьма привлекательную позу для того, чтобы расположиться на полу. Артистка выгодно оттопырила прокаченные ягодицы, позволив желающим рассмотреть со всех сторон пикантную часть своего звездного тела.

Для спорта девушка выбрала красный топ и спортивные легинсы. Благодаря облегающему наряду публика также смогла полюбоваться осиной талией и ровной спинкой знаменитости. Подписчики пришли в восторг от свежей фотографии.