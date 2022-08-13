Архивное фото грудастой Ходченковой "в теле" озадачило публику

Архивное фото грудастой Ходченковой "в теле" озадачило публику
Светлана Ходченкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сети задаются вопросом, куда подевались выдающиеся прелести знаменитости

Популярная российская актриса Светлана Ходченкова является одной из самых красивых представительниц отечественного кинематографа. Знаменитость пристально следит за своей фигурой и проводит многие часы в спортивном зале. Однако на заре своей карьеры артистка выглядела совсем иначе. Раритетная фотография Светланы вызвала громкие обсуждения в социальных сетях.

Интернет-пользователи решили вытащить из закромов кадр с нашумевшего в свое время фильма "Благословите женщину". Светлана сыграла в киноленте главную роль, однако в той актрисе сложно угадать черты нынешней Ходченковой.

В те годы знаменитость не могла похвастаться точеной фигурой и была счастливой обладательницей весьма пышных форм. Глядя на фотографии, не сложно предположить, что позже Светлане удалось скинуть несколько десятков лишних килограммов. Впрочем, как обратили внимание в интернет-пространстве, вместе с излишками веса ушли и внушительные объемы женских прелестей.

"Куда делись богатства Светланы Ходченковой?" – задаются вопросом в социальных сетях.

На архивном кадре видно, что несколько десятилетий назад Светлана могла похвастаться крупными бедрами, роскошной грудью и заметным животиком. Теперь же знаменитость щеголяет осиной талией и стройными длинными ногами. Впрочем, стоит отметить, что в любом виде звезда выглядит потрясающе.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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