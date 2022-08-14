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Известная российская артистка Мирослава Карпович в последнее время привлекает внимание к своей персоне не прорывами в творческой сфере, а скандально откровенными снимками. Звезда обладает роскошной подтянутой фигурой и с радостью делится пикантными фотографиями с поклонниками.
На этот раз девушка решила выставить на всеобщее обозрение длинные стройные ноги – рельефные бедра худенькой актрисы порадовали мужскую часть многомиллионной армии ее фанатов.
Стоит отметить, что наряд для новой съемки Карпович выбрала весьма необычный. Девушка надела высокие свободные трусы белого цвета и короткий топ. Сверху артистка накинула темно-синюю мохнатую шубку. Дополнили образ высокие белоснежные ботфорты на каблуке.
Яркий кадр привел в восторг почитателей красоты и талантов звезды нашумевшего в свое время телесериала "Папины дочки". Поклонники засыпали Мирославу восхищенными комплиментами и в очередной раз отметили, что 36-летней знаменитости все еще удается сохранять свою фигуру в идеальной форме.
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