Карпович выпятила рельефные бедра в свободных трусах

Карпович выпятила рельефные бедра в свободных трусах
Мирослава Карпович. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Красотка продолжает радовать публику горячим контентом

Известная российская артистка Мирослава Карпович в последнее время привлекает внимание к своей персоне не прорывами в творческой сфере, а скандально откровенными снимками. Звезда обладает роскошной подтянутой фигурой и с радостью делится пикантными фотографиями с поклонниками.

На этот раз девушка решила выставить на всеобщее обозрение длинные стройные ноги – рельефные бедра худенькой актрисы порадовали мужскую часть многомиллионной армии ее фанатов.

Стоит отметить, что наряд для новой съемки Карпович выбрала весьма необычный. Девушка надела высокие свободные трусы белого цвета и короткий топ. Сверху артистка накинула темно-синюю мохнатую шубку. Дополнили образ высокие белоснежные ботфорты на каблуке.

Яркий кадр привел в восторг почитателей красоты и талантов звезды нашумевшего в свое время телесериала "Папины дочки". Поклонники засыпали Мирославу восхищенными комплиментами и в очередной раз отметили, что 36-летней знаменитости все еще удается сохранять свою фигуру в идеальной форме.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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