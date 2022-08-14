В звездном семействе произошел раскол

Ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, оказала колоссальное влияние на многие сферы жизни. Дошло до того, что семьи начали рушиться из-за разного взгляда на происходящее. Такая печальная тенденция не обошла стороной и знаменитостей. Серьезный конфликт разгорелся в семействе популярной российской певицы Натальи Королевой и ее супруга Сергея Глушко, больше известного по сценическому псевдониму "Тарзан".



Скандальный инцидент произошел во время выступления украинской певицы Ирины Билык. Звезда путешествует с гастролями по Соединенным Штатам Америки. На одном из концертов оказалась мама Королевой Людмила Порывай. Украинская дива решила вызвать звезду на сцену и пообщаться "за жизнь".

Известно, что Тарзан придерживается строгой пророссийской позиции и крайне негативно реагирует на украинскую пропаганду. Разумеется, незалежная певица в ярости от такого поведения российского артиста.

Билык решил обсудить этот вопрос с Людмилой Порывай и, глядя ей в глаза, утончила:

"Моя очаровательная, ваш зять оказался говном?"

В ответ на это теща лишь громко засмеялась и начала кивать головой. Словесно она не подтвердила свое согласие с грубым заявлением Ирины, однако, судя по равнодушию к жесткому оскорблению, придерживается такого же мнения.