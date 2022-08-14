Красотка похвасталась достоинствами фигуры

Законы современного мира диктуют свои правила: сейчас знаменитости чаще привлекают внимание к своим персонам не за счет выдающихся достижений в профессиональной сфере, а бесконечной чередой скандалов и откровенным контентом. На этот раз отличилась знаменитая российская телеведущая Виктория Боня. Звезда скандальной телестройки "Дом-2" давно живет за границей, однако не теряет связи со своими российскими поклонниками.



Виктория не понаслышке знает, с каким вниманием интернет-пользователи относятся к пикантному контенту. Девушка решила подразнить своих почитателей и выложила соблазнительное видео из жизни. Судя по всему, Боня отправилась на ужин в приятной компании.

Для вечернего мероприятия красавица выбрала весьма откровенный наряд. Девушка облачилась в белое платье с внушительным декольте. Благодаря задумке дизайнера все желающие могут в подробностях рассмотреть очертания звездной груди.

Кроме того, соблазнительный вечерний наряд подразумевает открытую спину и живот. В таком полуголом, но весьма стильном и привлекательном виде Виктория продефилировала на камеру, а после отправилась ужинать изысканными блюдами. Поклонники пришли в восторг от пикантных кадров и отличного внешнего вида их любимицы.