Известная телеведущая устроила дефиле в платье с экстремально откровенным декольте

Известная телеведущая устроила дефиле в платье с экстремально откровенным декольте
Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка похвасталась достоинствами фигуры

Законы современного мира диктуют свои правила: сейчас знаменитости чаще привлекают внимание к своим персонам не за счет выдающихся достижений в профессиональной сфере, а бесконечной чередой скандалов и откровенным контентом. На этот раз отличилась знаменитая российская телеведущая Виктория Боня. Звезда скандальной телестройки "Дом-2" давно живет за границей, однако не теряет связи со своими российскими поклонниками.

Виктория не понаслышке знает, с каким вниманием интернет-пользователи относятся к пикантному контенту. Девушка решила подразнить своих почитателей и выложила соблазнительное видео из жизни. Судя по всему, Боня отправилась на ужин в приятной компании.

Для вечернего мероприятия красавица выбрала весьма откровенный наряд. Девушка облачилась в белое платье с внушительным декольте. Благодаря задумке дизайнера все желающие могут в подробностях рассмотреть очертания звездной груди.

Кроме того, соблазнительный вечерний наряд подразумевает открытую спину и живот. В таком полуголом, но весьма стильном и привлекательном виде Виктория продефилировала на камеру, а после отправилась ужинать изысканными блюдами. Поклонники пришли в восторг от пикантных кадров и отличного внешнего вида их любимицы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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