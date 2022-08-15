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Глава "Ветеранов России" Ильдар Резяпов отреагировал на заявление Максима Галкина о Надежде Бабкиной и Ларисе Долиной. Он считает, что после такого артиста нужно подвергнуть забвению, передает News.ru.
Во время концерта в Латвии артист расскритиковал коллег за поддержку российской власти. По его словам, они приняли такую позицию ради "крошек с барского стола".
Резяпов полагает, что у Максима Галкина "окончательно сбился прицел".
"Лучшее оружие против доставшего всех Галкина – оставить его в покое, предать забвению, игнорировать", – заявил он.
Общественник назвал юмориста "испугавшимся патриотом". По его словам, в шоу-бизнесе он оказался благодаря Пугачевой, на которой женился по расчету. После этого у него началась жирная жизнь в России.
Глава организации полагает, что Галкин должен продолжать шутить, поскольку больше ничего он не умеет, "как и клоун Зеленский".
Антироссийский маховик продолжает раскручиваться