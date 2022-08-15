Юмористу поставили в стране "диагноз"

Глава "Ветеранов России" Ильдар Резяпов отреагировал на заявление Максима Галкина о Надежде Бабкиной и Ларисе Долиной. Он считает, что после такого артиста нужно подвергнуть забвению, передает News.ru.

Во время концерта в Латвии артист расскритиковал коллег за поддержку российской власти. По его словам, они приняли такую позицию ради "крошек с барского стола".

Резяпов полагает, что у Максима Галкина "окончательно сбился прицел".

"Лучшее оружие против доставшего всех Галкина – оставить его в покое, предать забвению, игнорировать", – заявил он.

Общественник назвал юмориста "испугавшимся патриотом". По его словам, в шоу-бизнесе он оказался благодаря Пугачевой, на которой женился по расчету. После этого у него началась жирная жизнь в России.

Глава организации полагает, что Галкин должен продолжать шутить, поскольку больше ничего он не умеет, "как и клоун Зеленский".