В России решили отомстить Галкину за резкие выпады

В России решили отомстить Галкину за резкие выпады
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юмористу поставили в стране "диагноз"

Глава "Ветеранов России" Ильдар Резяпов отреагировал на заявление Максима Галкина о Надежде Бабкиной и Ларисе Долиной. Он считает, что после такого артиста нужно подвергнуть забвению, передает News.ru.

Во время концерта в Латвии артист расскритиковал коллег за поддержку российской власти. По его словам, они приняли такую позицию ради "крошек с барского стола". 

Резяпов полагает, что у Максима Галкина "окончательно сбился прицел". 

"Лучшее оружие против доставшего всех Галкина – оставить его в покое, предать забвению, игнорировать", – заявил он.

Общественник назвал юмориста "испугавшимся патриотом". По его словам, в шоу-бизнесе он оказался благодаря Пугачевой, на которой женился по расчету. После этого у него началась жирная жизнь в России.

Глава организации полагает, что Галкин должен продолжать шутить, поскольку больше ничего он не умеет, "как и клоун Зеленский". 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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