Занятия в спортзале зря не прошли

Известная российская пародистка, актриса Елена Воробей приехала покорять российский юг – звезда засветилась в Геленджике. Юмористка старается совмещать отдых с работой на морском воздухе и уже успела показать, как готовится к последней волне пляжного сезона.

55-летняя звезда показала в социальных сетях, как успела подтянуть тело к лету – стройная звезда снялась в короткой юбке с майкой, продемонстрировав свои ноги на радость публике.

Поклонники заявили, что в полном восторге от того, как выглядит Воробей в свои 55 лет – упорные занятия в спортивном зале точно не прошли даром. Сама Елена кокетливо сообщила, что отправляется принимать солнечные ванны.

"Просто огонь", "Господи, как же вы красива", "Генетика великолепна", – пишут восторженные фолловеры под снимком.

Напомним, Воробей воспитывает 19-летнюю дочку Софи, которую артистка родила от бизнесмена Игоря, который скончался еще в 2014 году.