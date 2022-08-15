"Просто огонь": 55-летняя Елена Воробей раздразнила публику роскошными ногами

"Просто огонь": 55-летняя Елена Воробей раздразнила публику роскошными ногами
Елена Воробей. Фото: Natalya Loginova/www.globallookpress.com
Занятия в спортзале зря не прошли

Известная российская пародистка, актриса Елена Воробей приехала покорять российский юг – звезда засветилась в Геленджике. Юмористка старается совмещать отдых с работой на морском воздухе и уже успела показать, как готовится к последней волне пляжного сезона.

55-летняя звезда показала в социальных сетях, как успела подтянуть тело к лету – стройная звезда снялась в короткой юбке с майкой, продемонстрировав свои ноги на радость публике.

Поклонники заявили, что в полном восторге от того, как выглядит Воробей в свои 55 лет – упорные занятия в спортивном зале точно не прошли даром. Сама Елена кокетливо сообщила, что отправляется принимать солнечные ванны.

"Просто огонь", "Господи, как же вы красива", "Генетика великолепна", – пишут восторженные фолловеры под снимком.

Напомним, Воробей воспитывает 19-летнюю дочку Софи, которую артистка родила от бизнесмена Игоря, который скончался еще в 2014 году. 

Источник: Рамблер ✓ Надежный источник
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