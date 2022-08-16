Раскинувшая ноги Лобода до неприличия растянула промежность

Раскинувшая ноги Лобода до неприличия растянула промежность
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка показала достоинства фигуры

Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в последнее время перестала пользоваться популярностью на территории нашей страны. Дело в том, что заработавшая миллионы на российском рынке знаменитость резко осудила решение Кремля встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса и активно поддерживает киевский режим. Теперь музыкантша гастролирует по Европе, где старается привлечь к себе внимание экстремально откровенным поведением.

Так, на одном из концертов артистка решила похвастаться хорошей растяжкой. Знаменитость устроила жаркие пляски в обтягивающем костюме, который состоял из легинсов телесного цвета, топа в тон и синего пиджака.

В какой-то момент артистка закинула ногу почти до головы, продемонстрировав всем желающим самые сокровенные места своего тела. Пикантный кадр облетел социальной сети и собрал массу комментариев.

Многие в очередной раз удивились тому, как 39-летней артистке удается сохранять идеальные формы тела. Впрочем, нашлись и те, кому этажное поведение Лободы приелось. Некоторые считают, что артистка готова на все ради сохранения популярности, без которой ее доходы резко упадут.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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