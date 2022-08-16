Звездная наследница обнаружилась в багажнике

Вся страна продолжает внимательно прислушиваться к любой весточке о звездном семействе главной Няни России Анастасии Заворотнюк. К сожалению, о самой актрисе практически ничего не известно, зато ее дочка Анна стала настоящей звездой Сети. Бурные обсуждения в интернет-пространстве вызвал необычный кадр, размещенный в общем доступе.



В социальных сетях появилась фотография с Анной, которая позирует в весьма откровенной позе. Девушку сняли в багажнике автомобиля, который перевозит сено и арбузы. Заворотнюк-младшая расположилась прямо на сочных ягодах, широко раздвинула ноги и засунула в рот соломинку.

Такая пикантная поза заставила многомиллионную армию фанатов звездной наследницы серьезно понервничать – красотка выглядит очень привлекательно и наводит на греховные мысли.

Для новой фотосессии Анна выбрала стильные высокие джинсы свободного кроя и джинсовый топ. Образ дополнила широкополая соломенная шляпка светлого оттенка. Звезда интернета распустила роскошные волосы, томно устремила взгляд вдаль и чуть приоткрыла губы, покусывая соломинку. Такой оригинальный и соблазнительный кадр заставил поклонников активизироваться – комментаторы заполонили страничку девушки в социальной сети восторженными сообщениями.