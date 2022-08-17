Малыш растет настоящим красавцем

После резких перемен в личной жизни знаменитого российского комика Евгения Петросяна интерес к его персоне заметно возрос. 76-летний юморист счастлив в отношениях с молодой возлюбленной, которая уже подарила ему сынишку, названного в честь отца Евгения - Ваганом. Стоит отметить, что Петросян редко делится снимками звездного наследника, однако в этот раз решил сделать исключение.



Любимец россиян выложил трогательный кадр с малышом на руках. Судя по всему, звездное семейство отдыхает на роскошном курорте. Петросян одет в просторную белую рубаху и штаны темного оттенка. Малыша Вагана нарядили в шортики в сине-белую полоску и светлую рубашку. Евгений Ваганович нежно прижимает сына к груди и целует его в голову.

Милый снимок произвел настоящий фурор в интернет-пространстве. Разумеется, поклонники тут же начали обсуждать, на кого больше похож звездный наследник. Стоит отметить, что многие интернет-пользователи отметили: темноволосый малыш очень похож на свою красотку-мамочку, Татьяну Брухунову.

"Копия мамы", "Малыш растет копией мамочки", "Какой красивый ребенок, от всей души желаю счастья звездной семье", – пишут очарованные милым ребенком комментаторы.

Впрочем, нашлись и те, кто разглядел в чертах малыша явное сходство с Евгением Петросяном. В любом случае, в кого пошел малыш станет понятно только, когда он подрастет.