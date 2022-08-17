Раздражение распространяется на все звездное семейство

В последнее время чета знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой и известного юмориста Максима Галкина пользуется повышенным вниманием общественности. Критические заявления комика о действиях российских военных на Украине ополчили против него многих бывших фанатов. Стоит отметить, что негативная реакция начала распространяться даже на звездных отпрысков знаменитостей.



Так, в социальных сетях стали активно обсуждать видеоролик, на котором двойняшки Гарри и Лиза читают книги из списка литературы на лето. В целом, ничего предосудительного на кадры не попало, однако некоторые нюансы поведения наследника Галкина возмутили народ.

Так, комментаторы обратили внимание, что молодой человек стал более раскованно общаться с родителями, а также, по мнению некоторых подписчиков Галкина, стал более высокомерным после того, как отчалил за рубеж.

"Как он небрежно перелистывает страницы! Вопиющее попустительство родителей! Дети дурно воспитаны", "Гарри изменился, стал таким вальяжным", – пишут недовольные пользователи Сети.

Как известно, уже порядка полугода примадонна отечественной эстрады вместе с детьми из супругом живет за границей. Семейство покинуло Россию сразу после старта спецоперации на Украине.