Звезды не стало на 95-м году жизни

Сферу отечественного кинематографа потрясла очередная трагедия. Несколько дней назад оборвался земной путь выдающейся советской и казахской актрисы Тамары Косубаевой. Известная артистка сыграла во многих популярных советских кинолентах, а также посвятила большую часть своей жизни театральным подмосткам.



Любимица публики покинула этот бренный мир в возрасте 94 лет. Такую информацию предоставили представители Государственного центра поддержки национального кино. Косубаева была заслуженной артисткой Республики Казахстан и пользовалась огромным уважением среди зрителей и коллег.

Будущая звезда киноэкранов и театральной сцены появилась на свет в Павлодарской области в 1928-м году. Ныне покойная артистка сыграла во множестве театральных постановок, а также была настоящей советской кинодивой.

Российскому зрителю Косубаева больше всего известна по работам в таких кинолентах, как "Невозможные дети", "Бабушка-генерал", "Путешествие в детство", "Сын вернулся" и других. Уход знаменитости стал большим ударом для родных и близких, а также многочисленных коллег и учеников артистки.