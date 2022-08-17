"Рыхлая": Лолита с врезавшимися между ягодиц трусами взбудоражила публику

"Рыхлая": Лолита с врезавшимися между ягодиц трусами взбудоражила публику
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка никогда не страдала от комплексов

Лолита Милявская уже успела стать настоящей легендой отечественной эстрады. Знаменитость ни в чем себе не отказывает и частенько является на публичные мероприятия в максимально откровенных нарядах. Но на этот раз любимица публики перещеголяла сама себя – Милявская взошла на сцену прямо в пляжном костюме.

Можно предположить, что до того, как начать выступление, знаменитость принимала солнечные ванны. По крайней мере, на сцене она появилась в голубом купальнике и накинутой поверх полуоголенного тела свободной белой рубашке.

Стоит отметить, что смелая выходка обернулась звезде боком. Милявская оказалась под прицелом фотокамер, которые запечатлели ее не с самых выгодных ракурсов. Теперь в социальных сетях активно обсуждают несовершенства ее фигуры.

"Лолита в Крыму сверкнула рыхлым задом", – пишут недовольные внешним видом певицы интернет-пользователи.

Впрочем, сама Милявская вряд ли испытывает какие-то неудобства из-за открывшихся на ее ягодицы видов. Известно, что артистка научилась любить себя такой, какая она есть, и равнодушно относится к критическим замечаниям в свой адрес.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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