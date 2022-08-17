Многие не ожидали такой смелости от артистки

Елизавета Арзамасова по праву считается одной из самых интеллигентных и утонченных молодых артисток. Знаменитость всегда трепетно относилась к собственной репутации – каждое ее заявление взвешенно и выверенно. На этом фоне весьма удивительной показалась откровенная фотосъемка, которой артистка решила поделиться с общественностью.



Елизавета выложила пикантный и яркий кадр с летнего отдыха. Девушка оседлала гидроскутер и рассекала на нем водную гладь тропического курорта.

Стоит отметить, что для морской прогулки Елизавета выбрала весьма соблазнительный наряд. Девушка много времени уделяет спортивным занятиям и поэтому является счастливой обладательницей роскошной фигуры. Микро-шортики, в которые артистка нарядились, подчеркнули рельеф ее стройных ягодиц. Свободная рубашка в клетку, игриво завязанная под грудью, дополнила смелый образ.

Откровенный кадр произвел настоящий фурор в интернет-пространстве. Поклонники засыпали Арзамасову восторженными комментариями. Действительно, молодая мама выглядит просто великолепно. А ведь совсем недавно она родила сынишку, который получил звучное имя Лев.