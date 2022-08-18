Артистка ощущает себя сексапильной женщиной

Современная мода диктует свои правила. Люди стараются любить себя такими, какие они есть, и готовы демонстрировать свою фигуру с разных ракурсов. Так, знаменитая российская певица пенсионного возраста Лариса Долина решилась на смелый поступок и появилась на публике в экстремальных мини-шортиках.



В таком виде любимица публики приехала на Крымский полуостров. Стоит отметить, что несмотря на почтенный возраст, Лариса выглядит великолепно. Исполнительница нашумевшего в свое время хита "Погода в доме" много сил уделяет спортивным занятиям и может похвастаться отличной для ее возраста формой.

На этот раз папарацци засняли Долину во время прогулки. Артистка облачилась в модный костюмчик, который состоял из футболки нежного сиреневого цвета, лавандовых микро-шортиков и спортивной обуви в тон футболке. Лариса решила дополнить дерзкий образ огромным крестом, который висел по середине ее груди. Яркий вечерний макияж добавил красок внешнему виду Долиной.

Поклонники порадовались, что артистка продолжает хвастаться своей фигурой. Впрочем, некоторым показалось, что в ее возрасте стоит быть более сдержанной в нарядах.