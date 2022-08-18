Звезда похвасталась идеальными формами

Известная российская певица Глюкоза является настоящим фанатом спорта, что позволяет ей оставаться в роскошной физической форме. Наталья Ионова (так на самом деле зовут певицу) постоянно демонстрирует свои спортивные достижения широкой публике. На этот раз артистка устроила пикантную фотосессию у бассейна.



Дабы поразить сознание своей многомиллионной армии фанатов, девушка нарядилась в стильный и весьма откровенный купальник. Глюкоза позировала фотографу в розовом купальном наряде, изюминкой которого стали многочисленные прорехи и дыры на самых пикантных местах.

Благодаря оригинальному дизайну звездная грудь знаменитости буквально выпала из купальника. Позы Натальи подлили масло в огонь. Глюкоза хорошо знает свои сильные стороны и подставила объективу фотокамеры самые соблазнительные ракурсы.

На одном кадре Ионова позирует, приподнявшись на локтях и эффектно оттопырив влажные после купания ягодицы. На другом снимке Наталья эротично присела у кромки бассейна и выгнула роскошную спину. Разумеется, такой откровенный контент восхитил поклонников знаменитости, которые завалили ее хвалебными комментариями.