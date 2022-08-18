Журналист резко высказался о муже Ксении Собчак

Известный российский журналист Михаил Шахназаров решил обратить внимание на происходящее в культурной сфере. По мнению эксперта, сейчас наша страна переживает очень тяжелые времена. Журналист убежден, что некоторые культурные деятели фактически работают на развал страны и общества. Среди таких вредителей он назвал известного театрального режиссера Константина Богомолова.



Шахназаров считает, что супруг знаменитой телеведущей Ксении Собчак даже не обладает необходимыми для театральной деятельности талантами.

"Богомолов занимается уничтожением русской культуры. Будучи абсолютно бездарным режиссером", – отрезал Михаил.

В то же время, как обратил внимание обличитель, Богомолов продолжает пользоваться расположением власть имущих и отрабатывает некую антироссийскую повестку. По мнению Шахназарова, в высоких кабинетах есть люди, которые преследуют единственную цель – развалить российское общество изнутри. Именно на таких бессовестных политиков, по мнению Михаила, работает Богомолов и некоторые другие культурные деятели.