Заклятые подружки Собчак и Канделаки устроили публичные разборки

Заклятые подружки Собчак и Канделаки устроили публичные разборки
Тина Канделаки. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения не упустила случай уколоть коллегу

Когда-то две знаменитые российские телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки были очень близки. Однако течение времени развело подружек, ставших придерживаться противоположных взглядов на мир. Теперь знаменитости не отказывают себе в удовольствии резко высказаться в адрес друг друга. Очередные разборки перешли в публичную плоскость.

Стоит отметить, что главной задирой в этом звездном тандеме является Ксения Собчак. Телеведущая постоянно подкалывает свою коллегу. На этот раз поводом для ехидства послужил внешний вид Канделаки. Экс-кандидатша в президенты разместила в социальных сетях снимок Тины и разгромила ее выбор наряда.

При этом Собчак непрозрачно намекнула на то, что у Канделаки проблемы с лишним весом. По мнению "блондинки в шоколаде", ее знакомой стоит выбирать вещи, скрадывающие "тяжелый низ". Разумеется, такой удар по больному для каждой женщины пункту представляется весьма жестоким.

Тина молчать не стала и публично ответила Ксении. Впрочем, телеведущая выбрала более интеллигентный тон и философски заявила:

"Чего только не скажет и не сделает женщина, особенно, если речь идет о красоте другой женщины".

Судя по всему, Канделаки не привыкла переходить на личные оскорбления и решила сгладить конфликт.

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