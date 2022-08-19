Раздвинула ноги и вывалила грудь: известная телеведущая оседлала мопед

Раздвинула ноги и вывалила грудь: известная телеведущая оседлала мопед
Виктория Лопырева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жаркий кадр произвел фурор в Сети

Популярная российская телеведущая и модель Виктория Лопырева частенько радует своих подписчиков откровенным контентом. Знаменитость бдительно следит за формами своего тела и много времени проводит в спортивном зале. Такое упорство позволяет Виктории щеголять роскошной фигурой, которую она регулярно демонстрирует публике.

В этот раз Лопырева решила порадовать многочисленную армию своих фанатов пикантным кадром на мопеде. Для фотосессии красотка выбрала соблазнительный зеленый костюмчик. Модель позирует в весьма откровенной позе – девушка оседлала мопед, широко расставила длинные стройные ноги и аппетитно выпятила грудь. Короткие зеленые шортики подчеркнули красоту звездных ножек.

Лопарева похвасталась, что несколько месяцев путешествовала по заграничным курортам, а сейчас проводит время в российской столице. Поклонники знаменитости порадовались, что их любимица вернулась на Родину, а также выразили свое восхищение идеальными формами телеведущей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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