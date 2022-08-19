Самбурская в крошечных трусах похвасталась прессом и чуть не лопнула

Самбурская в крошечных трусах похвасталась прессом и чуть не лопнула
Анастасия Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Артистка устроила целое представление для подписчиков

Любимица публики, известная российская актриса Анастасия Самбурская любит выложить в общий доступ весьма пикантный контент. Девушка проводит огромное количество времени в спортивном зале и обожает демонстрировать миру достижения на этом поприще.

Самбурская устроила целую фотосессию-представление для того, чтобы показать всему свету свою идеальную спортивную форму. Артистка упорно трудится над кубиками пресса и достигла в этом вопросе отличных результатов.

Для того чтобы показать подписчикам свой животик с самого выгодного ракурса, артистка приложила максимальные усилия. Знаменитость всеми силами напрягала туловище, чтобы кубики были максимально рельефными. Во время процесса звезда так увлеклась, что начала издавать странные звуки. Видно, что Самбурская сильно напрягает живот – в какой-то момент кажется, что любимица публики может лопнуть от усилий.

Фото: соцсети

Впрочем, больше всего поклонников привлек наряд знаменитости. Достоинства своей фигуры артистка демонстрировала в мини-бикини модного цвета металлик. Крошечные трусики едва прикрывали прелести Анастасии. Стоит отметить, что выбор такого костюмчика для общения с поклонниками весьма порадовал последних.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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