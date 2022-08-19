Артист не стал отвечать на провокации

Филипп Киркоров подвергся травле со стороны украинского народа, проживающего в данный момент Италии. Как сообщают Telegram-каналы, певца подкараулили на одной из улиц Монако и подбежали несколько человек, снимая все на видео и выкрикивая резкие слова.

Артист неспешно шел по улице, когда к нему подошли двое неизвестных: мужчина и женщина. Они начали задавать ему вопрос "Чей Крым?", а после заявили, чтобы он езжал в свой "засранск" и отдыхал там, поскольку в Европе ему делать нечего.

"Мразь отдыхать приехала <...> Пока в Украине детей губят, ты в Монако отдыхаешь?", – возмущался неизвестный.

Затем травлю продолжила женщина, которая назвала артиста "крысой" и спросила, не хочет ли он посмотреть на маленького мальчика, который пострадал во время конфликта.

В ответ Киркоров ничего не говорил, лишь продолжал неспеша идти по улице и даже не смотрел на оскорбляющих его людей. Судя по всему, инцидент произошел пару дней назад – тогда же певец в своих социальных сетях выставлял фотографии из Монако в аналогичном наряде, что на видео.

Сегодня артист приехал в США, где его также продолжили донимать украинские граждане. Один из блогеров во время появления Киркорова в публичном месте стал кричать "Слава Украине, Героям слава" – певец удивленно посмотрел в его сторону и вернулся к своим делам.