Волочкова показала свой огромный черный вибратор

Волочкова показала свой огромный черный вибратор
Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Один из сеансов она даже запечатлела для публики

Анастасия Волочкова, несмотря на официальное прекращение балетной карьеры, до сих пор продолжает активно тренироваться в спортзале. Из-за постоянных физических тренировок знаменитости нужно правильно расслаблять свои мышцы – делать она это решила с помощью вибромассажера, который помогает есть снять напряжение.

В своем Telegram балерина показа показала один из сеансов массажа. Звезда удобно устроилась на диване, подложила устройство под спину, а в руки взяла пульт управления. 

"Он моментально убирает усталость или скованность, как утром, так и после тренировок и репетиций", – написала она.

По ее словам, гаждет может работать в режиме массажа, давать микротоки, вытягивать мышцы, а также воздействовать на них вибрацией. Волочкова заявила, что теперь не прибегает к услугам остеопата. 

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
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