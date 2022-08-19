Один из сеансов она даже запечатлела для публики

Анастасия Волочкова, несмотря на официальное прекращение балетной карьеры, до сих пор продолжает активно тренироваться в спортзале. Из-за постоянных физических тренировок знаменитости нужно правильно расслаблять свои мышцы – делать она это решила с помощью вибромассажера, который помогает есть снять напряжение.

В своем Telegram балерина показа показала один из сеансов массажа. Звезда удобно устроилась на диване, подложила устройство под спину, а в руки взяла пульт управления.

"Он моментально убирает усталость или скованность, как утром, так и после тренировок и репетиций", – написала она.

По ее словам, гаждет может работать в режиме массажа, давать микротоки, вытягивать мышцы, а также воздействовать на них вибрацией. Волочкова заявила, что теперь не прибегает к услугам остеопата.