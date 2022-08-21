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Звездная дива Ольга Бузова нередко веселит своих поклонников, высказываясь в социальных сетях с ошибками при цитировании классиков – или выражении глубоких мыслей. На этот раз звезда ошиблась, цитируя британского поэта и драматурга Уильяма Шекспира – Оля назвала его "Уильманом".
Однако, Ольге стоит отдать должное – она не боится ошибок и насмешек со стороны интернет-пользователей. Однако слово, как известно, не воробей – особенно в социальных сетях. Вот Бузову и подняли на смех после одной цитаты в признанной экстремистской социальной сети.
"Как жаль, что ''Клятвы данные в тихую погоду, забываются в бурю''. Уильман Шекспир", – многозначительно написала поющая ведущая под публикацией.
В ветке комментариев аудитория со смехом отнеслась к конфузу Ольги, предположив, что та может намеренно допускать ошибки и насиловать классику, чтобы как следует развеселить публику. Другие, однако, отнеслись к подходу Ольги философски, заявив, что в жизни может быть всякое – если человек, к примеру, выпьет.
"Уильман как выпьет – еще не то ляпнет, норм", – рассудил один из пользователей.
А недавно Оля устроила эротику на дикой природе с отдыхающими жеребцами.
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