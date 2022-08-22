Жизнь звезды оборвалась на 96-м году

Накануне стало известно об очередной трагедии в культурной среде. Этот мир покинула знаменитая советская актриса, одна из старейших артисток петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова Марина Адашевская. Любимице публики и настоящей легенде культурного учреждения было 95 лет.



О печальном событии рассказали в пресс-центре БДТ. Жизнь актрисы оборвалась вчера, 21 августа. В культурном учреждении подчеркнули, что смерть Марины Константиновны стала большим ударом для всего коллектива театра. Покойная была настоящим "ленинградским интеллигентом" – с большим трепетом относилась к окружающим и всегда была готова прийти на помощь, передает издание "МИР24".

Что послужило причиной смерти легендарной актрисы, пока не сообщается, отмечает телеканал RT. Дата и место прощания также будут сообщены позже.

Марина Константиновна появилась на свет в 1927-м году. Звезда отыграла в десятках театральных постановок. В 1957-м году была партнершей культового советского артиста Иннокентия Смоктуновского. Также Адашевская работала с Татьяной Дорониной и Эмилией Поповой.