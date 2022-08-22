Трогательная история пробирает до глубины души

Недавно вокруг имени известного российского телеведущего Андрея Малахова разразился грандиозный скандал. Знаменитая певица Юлия Чичерина намекнула, что любимец публики предпочитает женскому обществу мужчин. Артистка назвала коллегу "содомитом". Любопытно, что в ответ на дерзкий выпад Андрей решил поделиться историей о жизненной драме известного отечественного исполнителя, который рано лишился жены.



Судя по всему, телеведущий предпочитает не вступать в словесную перепалку с артисткой и планирует хранить молчание по щекотливой теме. По крайней мере, пока в социальных сетях Андрея нет никакого упоминания о скандальном заявлении Чичериной.

Напротив, Малахов решил поделиться душещипательной историей о жизни известного певца Вивата Басова, подарившего слушателям легендарную композицию "Я тебя никому не отдам".

Артист-самородок написал свою первую песню в 13 лет. К сожалению, судьба распорядилась так, что любимая жена Басова умерла, когда младшему ребенку было всего два года. После смерти дорогой супруги Виват больше не вступал в брак и самостоятельно занимался воспитанием двоих детей. Также будущей звезде пришлось столкнуться с глубокой нищетой, когда-то артист работал сторожем, уборщиком и даже шил наволочки.