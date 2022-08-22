Обвиненный в гомосексуализме Андрей Малахов рассказал о жизненной драме

Обвиненный в гомосексуализме Андрей Малахов рассказал о жизненной драме
Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Трогательная история пробирает до глубины души

Недавно вокруг имени известного российского телеведущего Андрея Малахова разразился грандиозный скандал. Знаменитая певица Юлия Чичерина намекнула, что любимец публики предпочитает женскому обществу мужчин. Артистка назвала коллегу "содомитом". Любопытно, что в ответ на дерзкий выпад Андрей решил поделиться историей о жизненной драме известного отечественного исполнителя, который рано лишился жены.

Судя по всему, телеведущий предпочитает не вступать в словесную перепалку с артисткой и планирует хранить молчание по щекотливой теме. По крайней мере, пока в социальных сетях Андрея нет никакого упоминания о скандальном заявлении Чичериной.

Напротив, Малахов решил поделиться душещипательной историей о жизни известного певца Вивата Басова, подарившего слушателям легендарную композицию "Я тебя никому не отдам".

Артист-самородок написал свою первую песню в 13 лет. К сожалению, судьба распорядилась так, что любимая жена Басова умерла, когда младшему ребенку было всего два года. После смерти дорогой супруги Виват больше не вступал в брак и самостоятельно занимался воспитанием двоих детей. Также будущей звезде пришлось столкнуться с глубокой нищетой, когда-то артист работал сторожем, уборщиком и даже шил наволочки.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В США обозначили дату краха консенсуса о поддержке Украины

Европу ждет колоссальный раздрай

НАТО готово вмешаться в конфликт на Украине при новом условии

Западные страны обвиняют во всем Россию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей