Больше звезду нигде не оценят по достоинству, уверен журналист

Известный журналист, блогер Михаил Шахназаров заявил, что такой феномен, как талант российской актрисы театра и кино Ренаты Литвиновой, слишком избит ввиду своей переоценнности. Своим мнением журналист поделился в эфире своего шоу "Полный абзац".

Блогер, в частности, сделал акцент на "замаслыватости" образа Рената – вычурной манеры, приглушенного голоса, доходящего до шепотка, и вечной "задумчивости".

"Сказочный персонаж в кавычках. Переоценена тетка", – выразил уверенность Михаил.

Более того, уверен журналист, Рената точно не относится к разряду профессионалов своего дела. Нередко она забывала на сцене текст, который длительное время не могла вытащить из закромов памяти.

Шахназаров уверен, что Ренате нужно уезжать из Парижа и покорять Новый рижский театр – там-то ее и оценят по достоинству.

Недавно 55-летняя Литвинова решила поэпатировать публику эротикой с чулками.