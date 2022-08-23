Известная телеведущая публично покрутила резко торчащим соском - видео

Известная телеведущая публично покрутила резко торчащим соском - видео
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/http://globallookpress.com/
Звезды продолжают радовать публику откровенным контентом

Современная жизнь диктует свои правила. Все реже на страницах журналов обсуждают новые профессиональные достижения публичных лиц. Чаще всего речь идет о громких скандалах и максимально пикантном контенте. Кажется, что знаменитости стараются перещеголять друг друга в вопросе откровенных съемок.

На этот раз внимание общественности привлекла новая запись знаменитой российской телеведущей Ксении Бородиной. Недавно любимица публики со скандалом рассталась с супругом Курбаном Омаровым. Стоит отметить, что развод пошел девушке на пользу – Ксения стала выглядеть еще краше и не стесняется радовать своей красотой окружающих.

Бородина записала весьма трогательный видеоролик, на котором поет песню о том, что не собирается долго тосковать из-за недостойных мужчин. Впрочем, больше всего поклонников заинтересовал внешний вид знаменитости.

Судя по всему, Ксения решила обойтись без бюстгальтера, и очертания ее явно выделяющейся на фоне черной кофточки груди стали достоянием общественности. Звезда "Дома-2" соблазнительно покрутила телом, чем привела в восторг фанатов. Идеальная фигура телеведущей давно будоражит сознание ее поклонников, которые очень рады возможности рассмотреть звездное тело в подробностях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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