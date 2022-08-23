Знаменитая певица даст фору многим молодым девушкам

Известная российская певица Анна Плетнева в свое время завоевала сердца миллионов слушателей такими хитами, как "Плохая девочка", "Ева, я любила тебя", "Девочки-лунатики" и другими. Знаменитость продолжает давать концерты, а также бдительно следит за своей фигурой.



Артистка решила продемонстрировать широкой публике, чего смогла добиться благодаря регулярным занятиям в спортивном зале. Анна выложила максимально откровенную фотографию, на которой предстала в весьма соблазнительном виде.

Для новой фотосессии Плетнева выбрала экстравагантный наряд, который состоит из крошечных черных трусов и корсета с открытым верхом. Грудь знаменитости прикрывают лишь тонкие ленты. Образ дополнили дерзкие колготки в крупную сетку и грива распущенных черных волос.

Благодаря смелой фотосессии многочисленные поклонники солистки группы "Винтаж" получили замечательную возможность рассмотреть все прелести ее фигуры и порадоваться, что и в 45 лет девушка выглядит потрясающе.