Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Известная российская певица Анна Плетнева в свое время завоевала сердца миллионов слушателей такими хитами, как "Плохая девочка", "Ева, я любила тебя", "Девочки-лунатики" и другими. Знаменитость продолжает давать концерты, а также бдительно следит за своей фигурой.
Артистка решила продемонстрировать широкой публике, чего смогла добиться благодаря регулярным занятиям в спортивном зале. Анна выложила максимально откровенную фотографию, на которой предстала в весьма соблазнительном виде.
Для новой фотосессии Плетнева выбрала экстравагантный наряд, который состоит из крошечных черных трусов и корсета с открытым верхом. Грудь знаменитости прикрывают лишь тонкие ленты. Образ дополнили дерзкие колготки в крупную сетку и грива распущенных черных волос.
Благодаря смелой фотосессии многочисленные поклонники солистки группы "Винтаж" получили замечательную возможность рассмотреть все прелести ее фигуры и порадоваться, что и в 45 лет девушка выглядит потрясающе.
Везде есть одно небольшое "но"