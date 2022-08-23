Выбор наряда подвел телеведущую

Современная мода порой заставляет представительниц прекрасного пола идти на весьма смелые поступки и наряжаться в максимально откровенные наряды. Нынешние представления о прекрасном не обошли стороной и известную российскую телеведущую Тину Канделаки. На одной из вечеринок звезда появилась в платье, из которого буквально выпадала грудь.



Разумеется, такой необычный наряд публичной личности привлек к себе широкое внимание общественности. Тину Канделаки засняли в откровенном платье, а кадр активно распространился по социальным сетям.

Действительно, фотография получилась провокационной – там есть, на что посмотреть. Журналистка отдала предпочтение в пользу платья с "декольте наоборот". Огромная прореха располагается между талией и грудью. Таким образом, звездный бюст практически выпадает из задуманной дизайнером дыры в платье.

Необычное одеяние многим показалось чрезмерно откровенным. Впрочем, преданные фанаты телеведущей считают, что 46-летняя звезда так много времени уделяет своей фигуре, что может одеваться так, как ей вздумается.