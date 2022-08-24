Телеведущая подчеркнула, что кадр обошелся без фотошопа

Знаменитая российская телеведущая Дана Борисова старается не терять внимание публики и регулярно вызывает интерес подписчиков необычным поведением. Звезда решила сделать ставку на откровенность и честно рассказывает о всех событиях, происходящих в ее жизни. Некоторое время назад Борисова решилась на липосакцию и избавилась от лишнего жира в районе бедер. Каким оказался результат, ведущая показала всему миру.



Дана сфотографировалась в модным голубом купальнике. Судя по всему, знаменитость проводит время за городом. Девушка позирует на фоне деревенского стола, убранного простой скатертью. Там же стоят горшочки с цветами и большой самовар со старомодной трубой.

Разумеется, в первую очередь, фотография привлекает внимание с точки зрения возможности рассмотреть фигуру Борисовой в деталях. Артистка специально повернулась спиной, чтобы все желающие могли оценить ягодицы и бедра, над которыми проработал нож мастера.

Стоит отметить, что пластический хирург постарался на славу: для 46 лет Дана выглядит просто великолепно. Знаменитость напомнила, что за год успела сделать целых две липосакции. В целом, Борисова довольна результатом, впрочем, некоторые неровности на коже все же видны даже невооруженным глазом.