Отрезавшая жир с ляжек Дана Борисова выставила реальное фото в купальнике

Отрезавшая жир с ляжек Дана Борисова выставила реальное фото в купальнике
Дана Борисова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая подчеркнула, что кадр обошелся без фотошопа

Знаменитая российская телеведущая Дана Борисова старается не терять внимание публики и регулярно вызывает интерес подписчиков необычным поведением. Звезда решила сделать ставку на откровенность и честно рассказывает о всех событиях, происходящих в ее жизни. Некоторое время назад Борисова решилась на липосакцию и избавилась от лишнего жира в районе бедер. Каким оказался результат, ведущая показала всему миру.

Дана сфотографировалась в модным голубом купальнике. Судя по всему, знаменитость проводит время за городом. Девушка позирует на фоне деревенского стола, убранного простой скатертью. Там же стоят горшочки с цветами и большой самовар со старомодной трубой.

Разумеется, в первую очередь, фотография привлекает внимание с точки зрения возможности рассмотреть фигуру Борисовой в деталях. Артистка специально повернулась спиной, чтобы все желающие могли оценить ягодицы и бедра, над которыми проработал нож мастера.

Фото: соцсети

Стоит отметить, что пластический хирург постарался на славу: для 46 лет Дана выглядит просто великолепно. Знаменитость напомнила, что за год успела сделать целых две липосакции. В целом, Борисова довольна результатом, впрочем, некоторые неровности на коже все же видны даже невооруженным глазом.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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