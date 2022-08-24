Популярные рокеры разочаровали поклонников

Недавно вокруг знаменитой российской рок-группа "Сплин" разгорелся огромный скандал. Артисты после продолжительного молчания обозначили свою позицию по поводу происходящих на мировой арене событий, однако их взгляды резко разошлись с большинством патриотически настроенных фанатов. Спустя некоторое время стало известно об отмене большого концерта в Москве. Фронтмен группы Александр Васильев поделился своим мнением по поводу сложившейся ситуации.



Напомним, во время концерта на фестивале в Воронежской области исполнители хитов "Выхода нет", "Орбит без сахара", "Мое сердце остановилось" и других внезапно решили выступить с политическим заявлением. Музыканты объявили, что очень тоскуют по покинувшим Россию знаменитостям. Речь шла об артистах, которые резко осудили решение Кремля встать на защиту Донбасса и постоянно критикуют наше государство.

Поклонники поняли, что "Сплин" решил солидаризироваться с беглецами и резко негативно отреагировали на такое поведение своих бывших любимцев. Позже стало известно, что назначенный на 26 августа концерт на площадке "ВЭБ-Арена" отменен.

В комментарии журналистам Васильев обозначил, что считает данное решение "отменой за слова о настроении и эмоциях":

"И так все понятно", – лаконично подытожил музыкант.

Судя по всему, Васильев причислил себя к сомну "незаслуженно" гонимых за свою позицию творцов.