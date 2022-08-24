Солист группы "Сплин" отреагировал на отмену концерта в Москве

Солист группы "Сплин" отреагировал на отмену концерта в Москве
Александр Васильев . Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Популярные рокеры разочаровали поклонников

Недавно вокруг знаменитой российской рок-группа "Сплин" разгорелся огромный скандал. Артисты после продолжительного молчания обозначили свою позицию по поводу происходящих на мировой арене событий, однако их взгляды резко разошлись с большинством патриотически настроенных фанатов. Спустя некоторое время стало известно об отмене большого концерта в Москве. Фронтмен группы Александр Васильев поделился своим мнением по поводу сложившейся ситуации.

Напомним, во время концерта на фестивале в Воронежской области исполнители хитов "Выхода нет", "Орбит без сахара", "Мое сердце остановилось" и других внезапно решили выступить с политическим заявлением. Музыканты объявили, что очень тоскуют по покинувшим Россию знаменитостям. Речь шла об артистах, которые резко осудили решение Кремля встать на защиту Донбасса и постоянно критикуют наше государство.

Поклонники поняли, что "Сплин" решил солидаризироваться с беглецами и резко негативно отреагировали на такое поведение своих бывших любимцев. Позже стало известно, что назначенный на 26 августа концерт на площадке "ВЭБ-Арена" отменен.

В комментарии журналистам Васильев обозначил, что считает данное решение "отменой за слова о настроении и эмоциях":

"И так все понятно", – лаконично подытожил музыкант.

Судя по всему, Васильев причислил себя к сомну "незаслуженно" гонимых за свою позицию творцов.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров

Эксперт озвучил сценарий удара НАТО по российским территориям

Он допустил, что в ход может пойти ядерное оружие

Прямое попадание: ВСУ нанесли удар по администрации главы ДНР Пушилина

Украинские боевики ведут обстрел центра Донецка

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей