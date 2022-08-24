По слухам, некий недоброжелатель хотел расправиться с красоткой

Печальные новости пришли из Северной столицы. В одной из рек Санкт-Петербурга нашли труп молодой женщины. Позже выяснилось, что погибшей оказалась знаменитая участница нашумевшей телестройки "Дом-2" Анастасия Кочервей. Такую информацию публикуют журналисты телеканала "360".



Корреспонденты издания связались с близкой подругой знаменитости и попытались выяснить подробности печального инцидента. Девушка подтвердила, что несколько дней назад Анастасия пропала. Бывшая участница популярного телепроекта не выходила на связь: она не отвечала на телефонные звонки, никто не знал, что случилось.

По словам собеседницы издания, незадолго до гибели девушка жаловалась на серьезные проблемы. Некий недоброжелатель не давал знаменитости прохода и даже угрожал расправой. Также подруга покойной утверждает, что у Кочервей были серьезные проблемы с запрещенными веществами и горячительными напитками.

Анастасия была родом из Краснодара, однако решила покорить Северную столицу России. Девушка продала свою квартиру и перебралась в Санкт-Петербург, где, к сожалению, ее жизнь оборвалась.