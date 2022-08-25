"Слишком горячо": похудевшая Семенович показала фигуру в белье

"Слишком горячо": похудевшая Семенович показала фигуру в белье
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость похвасталась пышными формами

Певица Анна Семенович решила запустить собственную линию одежды для пышнотелых дам. Сама артистка, по слухам, является обладательницей бюста девятого размера и сильно страдает от нехватки подходящих ее телу бюстгалтеров. 

Звезда в своих соцсетях показала первые модели комплектов нижнего белья – она решила продемонстрировать все его достоинства на себе. Анна надела шелковые бюстгалтер и трусы практически телесного цвета, которые были украшены прозрачными вставками. 

"Кто как ни я знает, насколько важно иметь комфортное и красивое нижнее белье, идеально подчеркивающее выдающиеся достоинства", – написала она. 

Фото: соцсети

В комментариях народ пришел в восторг от откровенных снимков звезды. Многие отметили, что Семенович, вероятно, похудела перед фотосессией. 

"Слишком горячо", "Комплект бесподобен", "Вы как всегда красивая", – написали подписчики.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", идея разработки собственного нижнего белья пришла к артистке еще два года назад. Она специально опрашивала поклонниц, какие нюансы им важны в этой одежде и учла все предпочтения при создании линейки. 

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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