Артистка не постеснялась показать себя "на массе"

Знаменитая российская певица Анна Седокова старается быть максимально откровенной с многомиллионной армией своих фанатов. Девушка спокойно рассказывает о перипетиях в личной жизни, подробностях своих интимных отношений с любимым супругом, а также о проблемах с лишними килограммами.



Седокова является счастливой обладательницей роскошной женственной фигуры, однако периодически ее пышные формы расплываются из-за большой любви к вкусной еде. Недавно эта проблема снова остро встала перед бывшей солисткой нашумевшей в свое время музыкальной группы ВИА "Гра".

Так, походы в дорогие рестораны и чревоугодие привели к тому, что фигура Седоковой перестала напоминать формы древнегреческих богинь. Лишние килограммы были видны невооруженным глазом. Анна показала, как выглядела в этот тяжелый период.

Впрочем, девушка быстро взяла себя в руки и избавилась от ненавистного веса. Второй кадр Анна сделала в том же купальнике, однако вид стройной знаменитости разительно изменился. Красотка снова стала выглядеть на все 100, что подчеркнула мини-бикини, верхняя часть которого представляет собой две маленькие розовые тряпочки. Поклонники пришли в восторг от самообладания и красоты их кумира.