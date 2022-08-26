Ранние роды: как выглядит 40-летняя дочь "вечно молодой" Екатерины Андреевой

Ранние роды: как выглядит 40-летняя дочь "вечно молодой" Екатерины Андреевой
Екатерина Андреева. Фото: PJSC Lukoil/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Поклонники пристально следят за жизнью ведущей "Первого канала"

Знаменитая российская телеведущая Екатерина Андреева вот уже несколько десятилетий рассказывает россиянам о главных событиях, происходящих на международной арене. У ведущей есть взрослая дочь, жизнь которой также интересна поклонникам Андреевой. Как оказалось, наследница выросла точной копией своей именитой матери.

Стоит отметить, что звезда "Первого канала" не привыкла афишировать личную жизнь и старается хранить в секрете все происходящее в ее семье. У Андреевой есть единственная дочь Наталья, которую Екатерина родила в достаточно нежном возрасте, в 16 лет.

Как сообщают журналисты издания BLITZ+, Наталью часто принимают за родную сестру Екатерины. Действительно, Андреева уже при жизни стала настоящей легендой российского телевидения, во многом благодаря своему вечно цветущему виду.

Кадр: www.youtube.com

О жизни Натальи известно не очень много, как и о личных секретах самой Екатерины. Девушка успешно отучилась в престижном московском вузе МГИМО и решила связать свою жизнь с финансами. Продолжить дело Андреевой и стать телеведущей девушка не захотела.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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