Две звезды долгие годы совместно строят жизнь

Ни для кого не секрет, что знаменитая российская актриса Рената Литвинова испытывает самые теплые чувства к известной певице Земфире. Дошло до того, что знаменитости практически живут одной жизнью и очень редко проводят время по отдельности.



Сегодня, 26 августа, Земфире исполнилось 46 лет. Разумеется, Литвинова была одной из первых, кто поздравил любимую подругу и певицу. Ради такого события артистка даже поделилась с общественностью интимными фотографиями с Земфирой.

Знаменитости знают друг друга долгие годы. Артистка решила выложить общий кадр с Земфирой из их совместной юности. На снимке певица нежно улыбается и смотрит вдаль. Рядом находится верная спутница по жизни – Рената.

"С Днем рождения, любимая!" – подписала трогательный кадр актриса.

На других снимках запечатлен момент поздравления артистки с Днем рождения. Земфира сидит на полу в модной футболке и обнимает любимого звездного котика Эркюля.





Напомним, после старта спецоперации по защите Донбасса две звездные подружки собрали вещички и спешно уехали во Францию.