"Любимая": Литвинова показала интимные фото с Земфирой

"Любимая": Литвинова показала интимные фото с Земфирой
Рената Литвинова и Земфира. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Две звезды долгие годы совместно строят жизнь

Ни для кого не секрет, что знаменитая российская актриса Рената Литвинова испытывает самые теплые чувства к известной певице Земфире. Дошло до того, что знаменитости практически живут одной жизнью и очень редко проводят время по отдельности.

Сегодня, 26 августа, Земфире исполнилось 46 лет. Разумеется, Литвинова была одной из первых, кто поздравил любимую подругу и певицу. Ради такого события артистка даже поделилась с общественностью интимными фотографиями с Земфирой.

Знаменитости знают друг друга долгие годы. Артистка решила выложить общий кадр с Земфирой из их совместной юности. На снимке певица нежно улыбается и смотрит вдаль. Рядом находится верная спутница по жизни – Рената.

"С Днем рождения, любимая!" – подписала трогательный кадр актриса.

На других снимках запечатлен момент поздравления артистки с Днем рождения. Земфира сидит на полу в модной футболке и обнимает любимого звездного котика Эркюля.

  

Напомним, после старта спецоперации по защите Донбасса две звездные подружки собрали вещички и спешно уехали во Францию.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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