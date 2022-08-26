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Ни для кого не секрет, что знаменитая российская актриса Рената Литвинова испытывает самые теплые чувства к известной певице Земфире. Дошло до того, что знаменитости практически живут одной жизнью и очень редко проводят время по отдельности.
Сегодня, 26 августа, Земфире исполнилось 46 лет. Разумеется, Литвинова была одной из первых, кто поздравил любимую подругу и певицу. Ради такого события артистка даже поделилась с общественностью интимными фотографиями с Земфирой.
Знаменитости знают друг друга долгие годы. Артистка решила выложить общий кадр с Земфирой из их совместной юности. На снимке певица нежно улыбается и смотрит вдаль. Рядом находится верная спутница по жизни – Рената.
"С Днем рождения, любимая!" – подписала трогательный кадр актриса.
На других снимках запечатлен момент поздравления артистки с Днем рождения. Земфира сидит на полу в модной футболке и обнимает любимого звездного котика Эркюля.
Напомним, после старта спецоперации по защите Донбасса две звездные подружки собрали вещички и спешно уехали во Францию.
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