Дело было на премьере фильма про секс-работницу, где звезда исполнила главную роль

39-летняя актриса театра и кино Наталья Рудова на премьере картины "Жизнь по вызову" стала заложницей неловкой ситуации, в которую попала по собственной неосторожности. Горячая красотка раскинула руки в стороны, показав, что у нее находится под пиджаком.

Иронично, что в тот момент Рудова явилась на премьеру картины, в которой исполнила роль секс-работницы. А журналисты смогли разглядеть во всей красе шикарную грудь.

Звезда смутилась, ойкнув от неожиданности, и секундой спустя грудь снова была надежно запрятана под пиджак. Через некоторое многвение Наталья забыла о своем конфузе, и бойко продолжила давать интервью.

А не так давно Наталья вновь вызвала переполох в Сети из-за фото в облегающей майке.