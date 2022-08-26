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39-летняя актриса театра и кино Наталья Рудова на премьере картины "Жизнь по вызову" стала заложницей неловкой ситуации, в которую попала по собственной неосторожности. Горячая красотка раскинула руки в стороны, показав, что у нее находится под пиджаком.
Иронично, что в тот момент Рудова явилась на премьеру картины, в которой исполнила роль секс-работницы. А журналисты смогли разглядеть во всей красе шикарную грудь.
Звезда смутилась, ойкнув от неожиданности, и секундой спустя грудь снова была надежно запрятана под пиджак. Через некоторое многвение Наталья забыла о своем конфузе, и бойко продолжила давать интервью.
А не так давно Наталья вновь вызвала переполох в Сети из-за фото в облегающей майке.
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