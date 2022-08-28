Знаменитость показала свое упругое тело

Настасья Самбурская приняла участие в новой фотосессии, в которой примерила на себя различные спортивные образы – звезда снялась с хоккейной клюшкой, баскетбольным и футбольным мячами, теннисной ракеткой и боксерскими перчатками. Все кадры она опубликовала у себя в соцсетях.

В образе хоккеистки артистка надела зеленую форменную кофту и черные кожаные трусы, которые туго обтягивали звезде промежность. Из-за особенностей ракурса на первый план попал бугорок между ног звезды.

В комментариях подписчикам очень понравились образы артистки. Многие отметили, что сейчас Самбурская находится в отличной физической форме, а кто-то попросил ее больше не ходить в зал – слишком накачанная. Актриса пояснила, что снимки были сделаны еще четыре месяца назад, и сейчас она более подтянутая, чем на кадрах.