Красотка перешла на откровенные наряды

Знаменитая российская артистка Елизавета Арзамасова известна своим консервативным взглядом на многие вещи. Девушка бдительно следит за репутацией и редко позволяет себе откровенные наряды или резкие высказывания. Однако в последнее время актриса начала вести себя более смело.



Так, большое внимание общественности привлек новый кадр с артисткой, прославившейся на нашумевшем в свое время телесериале "Папины дочки". Елизавета решила выложить фотографию в спортивном и весьма дерзком образе.

Девушка является счастливой обладательницей роскошного бюста. Любимица публики решила подчеркнуть свою красоту и для пущего эффекта перевязала тонкий топик прямо под грудью. Благодаря таким манипуляциям все желающие могут рассмотреть накаченный пресс дивы, а также форму ее аппетитной груди.

Елизавета дополнила спортивный образ модными штанами клеш и свободной курткой. Свежая фотография получила широкий отклик у аудитории звезды. Поклонники закидали Арзамасову восхищенными комментариями и в очередной раз удивились великолепному внешнему виду молодой мамочки.